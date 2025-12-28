Lewis Hamilton spera nel nuovo regolamento in F1 | Non c’è una cosa che mi mancherà di queste vetture

Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo, ha concluso il 2025 con il peggior risultato della sua carriera in Formula 1. Con l’aspettativa di un futuro diverso, spera che i nuovi regolamenti possano portare miglioramenti alle vetture. Hamilton ha dichiarato di non rimpiangere nulla delle auto attuali, sottolineando invece l’importanza di un rinnovamento tecnico per rilanciare le sue prestazioni e la competizione nel circus.

Lewis Hamilton ha concluso in questo 2025 il peggior percorso della carriera in F1. Avrebbe sperato in altro il sette-volte iridato, nel suo arrivo in Ferrari. L’intesa col team e soprattutto i problemi con la SF-25 hanno reso paragonabile alla scalata dell’Everest il primo anno a Maranello per il britannico. La situazione è stata così negativa che Lewis ha affermato al termine dell’annata: “ Non c’è una sola cosa che mi mancherà di queste vetture “, sperando chiaramente che il nuovo regolamento tecnico che entrerà in vigore dal 2026 gli possa garantire un mezzo più competitivo e un feeling migliore. 🔗 Leggi su Oasport.it

