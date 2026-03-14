Giovedì sera al circolo cittadino si è tenuta un’assemblea pubblica dedicata al futuro dell’ex ospedale di viale della Vittoria, durante la quale si è verificato un acceso confronto tra la giunta, guidata dal sindaco, e l’architetto incaricato del progetto. La discussione ha coinvolto i presenti, portando alla luce divergenze di opinioni tra le parti coinvolte.

Un’assemblea pubblica svoltasi giovedì al circolo cittadino ha trasformato il dibattito sul futuro dell’ex ospedale in viale della Vittoria in uno scontro acceso tra la giunta guidata dal sindaco Lorenzo Fiordelmondo e l’architetto Mario Talacchia. L’assessora ai Lavori pubblici Valeria Melappioni ha denunciato un blocco ultradecennale, mentre il progettista ha ribadito l’esistenza di una bozza già protocollata a ottobre 2025. La proprietà maggioritaria dell’Ast Ancona non era presente all’incontro, lasciando aperta la questione sulla validità del nuovo percorso partecipativo avviato dall’amministrazione locale. La tensione è emersa con forza quando la giunta ha cercato di superare lo stallo che paralizza da anni quel quartiere strategico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ex ospedale: scontro acceso tra giunta e progettista

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