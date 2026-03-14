Evoluzione del calcio italiano | analisi dei modelli nel corso degli anni

Il 22 novembre 2025, nello stadio Artemio Franchi di Firenze, si è svolta una partita di Serie A tra ACF Fiorentina e Juventus FC. La partita è stata seguita da un pubblico di tifosi presenti nello stadio, mentre le immagini sono state trasmesse in diretta. L’incontro rappresenta un esempio delle sfide tra due delle principali squadre del campionato italiano.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. FLORENCE, ITALY – NOVEMBER 22: Panoramica dello stadio Artemio Franchi durante la partita di Serie A tra ACF Fiorentina e Juventus FC, il 22 novembre 2025 a Firenze, Italia. (Foto di Gabriele MaltintiGetty Images) Il calcio italiano è da sempre sinonimo di solidità difensiva. La reputazione delle squadre italiane si è costruita attorno a un’abilità eccezionale nel mantenere organizzazione e compattezza in fase difensiva. Quando si parla di calcio in Italia, la prima idea che emerge è quella di una difesa impenetrabile. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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