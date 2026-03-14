Estrazione Superenalotto oggi 14 marzo 2026 | i numeri vincenti

Oggi, sabato 14 marzo 2026, alle ore 20, si svolge l’estrazione del Superenalotto. I numeri vincenti vengono annunciati in diretta e pubblicati subito dopo. La estrazione si tiene come di consueto presso la sede responsabile e coinvolge i numeri estratti dai sei numeri e dal numero Jolly. La lotteria si svolge regolarmente secondo il calendario stabilito.

. ESTRAZIONI SUPERENALOTTO OGGI – Questa sera, sabato 14 marzo 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Superenalotto. Il gioco è seguito da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione di oggi, 14 marzo, è prevista alle ore 20. TPI segue l’estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) e le altre estrazioni in tempo reale, live. Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, l’estrazione in diretta: SUPERENALOTTO – Estrazione di sabato 14 marzo 2026 Combinazione vincente: Numero Jolly: Superstar: (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www. 🔗 Leggi su Tpi.it

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