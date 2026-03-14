Estrazione Million Day di oggi 14 marzo 2026 | i numeri vincenti di sabato

Oggi, sabato 14 marzo 2026, viene annunciata l'estrazione dei numeri vincenti del Million Day, trasmessa in diretta live. I numeri estratti sono stati comunicati ufficialmente e disponibili immediatamente dopo l’estrazione. La lotteria coinvolge i giocatori che hanno acquistato il biglietto e sperano di centrare il premio massimo. L’estrazione si svolge regolarmente secondo il consueto calendario.

Oggi, sabato 14 marzo 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, sabato 14 marzo 2026, LIVE: Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 13 MARZOLE ESTRAZIONI DEL 12 MARZOLE ESTRAZIONI DELL’11 MARZOLE ESTRAZIONI DEL 10 MARZOLE ESTRAZIONI DEL 9 MARZO ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 14 marzo 2026: i numeri vincenti di sabato Articoli correlati Estrazione Million Day di oggi, 14 febbraio 2026: i numeri vincenti di sabatoOggi, sabato 14 febbraio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i... Estrazione Million Day di oggi, 7 marzo 2026: i numeri vincenti di sabatoOggi, sabato 7 marzo 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i... Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di sabato 7 Febbraio 2026 Una raccolta di contenuti su Estrazione Million Day Temi più discussi: ??MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di mercoledì 4 marzo 2026: i numeri vincenti; Million Day e Million Day Extra, le estrazioni di oggi mercoledì 11 marzo: i numeri vincenti; ? Colpo di fortuna da record: sbancato 1 milione di euro in tabaccheria; ??MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di domenica 8 marzo 2026: i numeri vincenti. Million Day, numeri vincenti di oggi 13 marzo 2026 | L’estrazione delle ore 20:30I numeri vincenti del Million Day per l'estrazione delle ore 20:30 del 13 marzo 2026, ecco l'elenco delle cinquine fortunate ... ilsussidiario.net Million Day e Million Day Extra, le estrazioni di oggi giovedì 12 marzo: i numeri vincentiCon MillionDay si può vincere un milione di euro e anche oggi, giovedì 12 marzo, tanti italiani cercheranno di venire baciati della fortuna nella doppia estrazione che tutti i giorni tiene col fiato s ... corrieredellumbria.it Estrazione MillionDay n. delle ore 20:30 di giovedì 12 marzo 2026 #MillionDay #LeoBar_Sulbiate - facebook.com facebook MillionDay, a Genzano di Lucania vinto un milione con l'estrazione di lunedì - News x.com