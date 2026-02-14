Estrazione Million Day di oggi 14 febbraio 2026 | i numeri vincenti di sabato

L’estrazione del Million Day di oggi, sabato 14 febbraio 2026, si svolge alle ore 13 e alle 20,30, causando l’attesa di migliaia di giocatori in tutta Italia. I numeri vincenti vengono annunciati in diretta e sono il risultato di una semplice estrazione, che può cambiare la vita a chi indovina tutti e cinque i numeri su 55. Questa mattina, molti scommettitori sono rimasti incollati davanti agli schermi per scoprire se il loro biglietto porta fortuna.

Estrazione Million Day oggi sabato 14 febbraio 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, sabato 14 febbraio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l'estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell'estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, sabato 14 febbraio 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 14 FEBBRAIO 2026 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day: ESTRAZIONE LIVE – ORE 13 Extra Million Day: ESTRAZIONE MILLION DAY: GIOCA RESPONSABILE ATTENZIONE: il gioco d'azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia.