Tragedia in tarda serata | 41enne esce di casa travolto e ucciso in strada
Nella tarda serata di ieri, sulla strada provinciale 363 nel territorio di Cutrofiano, si è verificato un grave incidente che ha causato la morte di Francesco Vincenti, 41 anni. L’uomo è stato travolto mentre si trovava in strada, in circostanze ancora da chiarire. L’incidente ha suscitato grande dolore nella comunità locale e sta emergendo un quadro ancora in fase di approfondimento.
CUTROFIANO – Una notte di sangue sulle strade del Salento. Un tragico incidente stradale si è consumato intorno alle 23,45 di ieri sulla strada provinciale 363, nell’agro di Cutrofiano, costando la vita a un uomo del posto, Francesco Vincenti, 41enne.La dinamica dell’incidenteSecondo una prima.🔗 Leggi su Lecceprima.it
Tragedia in tarda serata: 41enne esce di casa, travolto e ucciso in stradaL’incidente è avvenuto lungo poco prima di mezzanotte sulla provinciale 363, nell'agro di Cutrofiano. Inutili i soccorsi per Francesco Vincenti, residente poco lontano dal luogo dell'impatto ... lecceprima.it
Uomo investito sulla provinciale 362, aveva 41 anniTragedia nella tarda serata di ieri, una mezz’ora prima della mezzanotte, lungo la Provinciale 362, che collega Cutrofiano a Supersano. Secondo una prima ricostruzione, un uomo sarebbe uscito dalla pr ... trmtv.it
