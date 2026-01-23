Tragedia in tarda serata | 41enne esce di casa travolto e ucciso in strada

Nella tarda serata di ieri, sulla strada provinciale 363 nel territorio di Cutrofiano, si è verificato un grave incidente che ha causato la morte di Francesco Vincenti, 41 anni. L’uomo è stato travolto mentre si trovava in strada, in circostanze ancora da chiarire. L’incidente ha suscitato grande dolore nella comunità locale e sta emergendo un quadro ancora in fase di approfondimento.

