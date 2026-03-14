Erdas a Siamaggiore | agricoltura e comunità energetiche

Federico Erdas, imprenditore di 45 anni ed ex vicesindaco, ha annunciato ufficialmente la sua candidatura a sindaco di Siamaggiore. L’annuncio arriva in un momento in cui si discute di iniziative legate all’agricoltura e alle comunità energetiche nel paese. Erdas ha comunicato la sua intenzione di presentarsi alle prossime elezioni comunali senza ulteriori dettagli sulle strategie o sui progetti specifici.

Federico Erdas, imprenditore di 45 anni e ex vicesindaco, ha lanciato ufficialmente la sua candidatura alla carica di primo cittadino di Siamaggiore. L’annuncio arriva a pochi mesi dalle elezioni, sostenuto dalla lista civica Insieme per Siamaggiore e Pardu Nou. La proposta si fonda su un programma che intreccia gestione delle risorse pubbliche con lo sviluppo delle comunità rurali come Pardu Nou. Il candidato punta sulla trasparenza amministrativa e sulla mitigazione dei rischi idrogeologici. L’eredità amministrativa e il nuovo slancio civico. Il percorso di Erdas affonda le radici nell’autunno del 2020, quando assunse ruoli chiave nella giunta comunale fino al gennaio 2023. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Erdas a Siamaggiore: agricoltura e comunità energetiche Articoli correlati Incentivi alle Energie Rinnovabili 2026: tutte le agevolazioni per imprese, agricoltura e comunità energetiche UNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Comunità energetiche, ecco come far ripartire il tessuto imprenditorialeTransizione energetica e sostenibilità ambientale, questi i temi al centro del convegno Dalla comunità energetica alla comunità industriale.