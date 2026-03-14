Empoli-Mantova 2-2 i biancorossi crollano nella ripresa E la vittoria svanisce

Nella partita tra Empoli e Mantova terminata 2-2, i biancorossi hanno ottenuto un punto dopo aver subito il pareggio nella ripresa. Nel primo tempo, il Mantova aveva segnato due gol, portandosi in vantaggio, ma nella seconda frazione l’Empoli è riuscito a recuperare e a pareggiare. La gara si è conclusa con il Mantova che non ha mantenuto il vantaggio acquisito.

Mantova, 14 marzo 2026 – Il Mantova torna da Empoli con un punto sicuramente significativo, ma il 2-2 finale lascia grande rammarico in casa biancorossa dopo il doppio vantaggio firmato nel corso di un primo tempo efficace e concreto. Nella ripresa la squadra di mister Modesto non trova il colpo del ko definitivo e deve subire il determinato ritorno degli azzurri, che riescono a siglare il pareggio definitivo a 6’ dal termine della gara che ha segnato l'esordio di mister Caserta in panchina. La fase iniziale di studio è di breve durata. Dopo un botta e risposta in avvio di Mancuso e Shpendi, al 16’ giunge la prima, vera occasione della partita, con Kouda che si libera nell’area locale, ma calcia alto sopra la traversa la sfera recuperata dopo la respinta corta di Fulignati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Empoli-Mantova 2-2, i biancorossi crollano nella ripresa. E la vittoria svanisce Articoli correlati Empoli, vittoria preziosa a Mantova: 0-1, il gol di Nasti pota i tre puntiMantova, 21 dicembre 2025 – Dopo aver rimediato due sconfitte consecutive, l’Empoli torna al successo in casa del Mantova: 1-0, nella diciassettesima... Empoli, vittoria preziosa a Mantova: 0-1, il gol di Nasti porta i tre puntiMantova, 21 dicembre 2025 – Dopo aver rimediato due sconfitte consecutive, l’Empoli torna al successo in casa del Mantova: 1-0, nella diciassettesima... Una raccolta di contenuti su Empoli Mantova 2 2 i biancorossi... Temi più discussi: Dove vedere Empoli-Mantova in tv e in streaming; L’Empoli, prossimo avversario del Mantova, esonera Dionisi. Al suo posto c’è Caserta; I precedenti in casa col Mantova; Serie B. Ciclone Frosinone sulla Samp, il Catanzaro ribalta l'Empoli. Mantova, scatto salvezza. Empoli-Mantova 2-2, Caserta esordisce con una rimontaAzzurri sotto di due gol nel primo tempo, poi le reti di Saporiti e Shpendi evitano al nuovo tecnico una sconfitta appena arrivato ... lanazione.it Empoli-Mantova 2-2, i biancorossi crollano nella ripresa. E la vittoria svanisceIn casa degli avversari la squadra di Modesto si porta in vantaggio di due punti, ma poi deve subire il ritorno dei toscani, che non possono rimanere a mani vuote ed acciuffano il definitivo pareggio ... sport.quotidiano.net I precedenti in casa azzurra, il momento degli azzurri, i gol dei subentranti, l’ex Mancuso, i confronti tra Caserta e Modesto e la direzione di Marcenaro: a cura di @footballdata_fi le curiosità di #EmpoliMantova, in programma domani alle 15.00 x.com Un giornalista di Mantova ci parla dei prossimi avversari dell'Empoli domani al Castellani - facebook.com facebook