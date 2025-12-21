Empoli vittoria preziosa a Mantova | 0-1 il gol di Nasti pota i tre punti
Mantova, 21 dicembre 2025 – Dopo aver rimediato due sconfitte consecutive, l’ Empoli torna al successo in casa del Mantova: 1-0, nella diciassettesima giornata del girone di andata del campionato di serie B. Il sigillo è di Nasti, subentrato nel corso del primo tempo allo sfortunatissimo Pellegri. Con questa vittoria, ottenuta alla prima di Modesto sulla panchina del Mantova, l’Empoli rientra tra le prime otto della classifica, in zona-playoff, a quota 23 punti. Problema dell’ultim’ora per Shpendi (fastidio alla coscia destra), che non si accomoda neppure in panchina: al suo posto Ilie. Le occasioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Inter U23, vittoria preziosa a Trento: decide Spinaccè nella ripresa per permettere i tre punti
Leggi anche: Juventus Women Fiorentina 1-0: le bianconere conquistano una vittoria preziosa! Carbonell segna in recupero. Tre punti pesanti
RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Il Cesena batte il Mantova! Diretta gol live score (oggi 13 dicembre 2025); Serie B: Frosinone e Monza duello perfetto. Sale il Venezia in terza piazza. I risultati e classica; Serie B: Frosinone capolista solitaria, crolla il Monza. I risultati del 16° turno.
Empoli, vittoria preziosa a Mantova: 0-1, il gol di Nasti pota i tre punti - C’è anche la firma di Fulignati, autore di ottime parate, nel successo colto dagli azzurri, di nuovo in zona- lanazione.it
Mantova-Empoli 0-1, le pagelle: Caprini non incide, Nasti entra e decide la partita - Quasi del tutto inoperoso, incolpevole sul gol di Nasti. tuttomercatoweb.com
Mantova, contro l’Empoli è subito falsa partenza per mister Modesto - Il nuovo allenatore cambia subito modulo e concetti di gioco, ma non basta per interrompere la serie delle sconfitte che sale a quattro. sport.quotidiano.net
Anche quest’anno il Natale… è tutto da gustare! Il pandoro griffato Empoli FC è disponibile all’Empoli Store di Piazza della Vittoria, non lasciartelo sfuggire! - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.