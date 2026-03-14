Dune litorale domizio distrutte da mareggiate | Staccionata e scogliera al più presto

Le mareggiate hanno causato danni significativi al litorale domizio, erodendo ampie porzioni di spiaggia e riducendo lo spazio disponibile ai bagnanti. In alcuni punti, l’erosione ha raggiunto le dune e compromesso le strutture di protezione come la staccionata e la scogliera. La situazione ha portato alla richiesta urgente di interventi per ripristinare le difese e mettere in sicurezza l’area.

Le mareggiate di questo inverno hanno messo a dura prova il litorale domizio. In diversi tratti il mare ha eroso la spiaggia, riducendo lo spazio destinato ai bagnanti e arrivando fino alle dune, provocandone in alcuni punti il cedimento. Le dune sono una peculiarità del litorale domizio che così rischia di scomparire. Un fenomeno più intenso rispetto agli anni passati che sta preoccupando chi vive e lavora lungo la costa. Ambientalisti e operatori balneari lanciano l’allarme e chiedono interventi per tutelare l’ecosistema dunale e contrastare l’erosione del litorale. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Dune litorale domizio distrutte da mareggiate: “Staccionata e scogliera al più presto” Articoli correlati Progetto Bandiera Blu sul litorale domizio, ripartono i lavori dopo la svolta al TarLa prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, presieduta da Nicola Gaviano, si è pronunciata sul ricorso presentato dalla... Leggi anche: Litorale, l'allarme: tra erosione e stabilimenti balneari le dune sono scomparse Dune litorale domizio distrutte da mareggiate: Staccionata e scogliera al più presto