Dune litorale domizio distrutte da mareggiate | Staccionata e scogliera al più presto

Le mareggiate hanno causato danni al litorale domizio, erodendo la spiaggia e riducendo l’area disponibile ai bagnanti. In alcuni punti, il mare ha raggiunto le dune, compromettendo l’integrità della zona costiera. È stata richiesta la sistemazione urgente di staccionate e scogliere per tutelare il tratto di spiaggia interessato. La situazione è stata segnalata alle autorità competenti.

Le mareggiate di questo inverno hanno messo a dura prova il litorale domizio. In diversi tratti il mare ha eroso la spiaggia, riducendo lo spazio destinato ai bagnanti e arrivando fino alle dune, provocandone in alcuni punti il cedimento. Le dune sono una peculiarità del litorale domizio che così rischia di scomparire. Un fenomeno più intenso rispetto agli anni passati che sta preoccupando chi vive e lavora lungo la costa. Ambientalisti e operatori balneari lanciano l’allarme e chiedono interventi per tutelare l’ecosistema dunale e contrastare l’erosione del litorale. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Dune litorale domizio distrutte da mareggiate: “Staccionata e scogliera al più presto” Articoli correlati Progetto Bandiera Blu sul litorale domizio, ripartono i lavori dopo la svolta al TarLa prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, presieduta da Nicola Gaviano, si è pronunciata sul ricorso presentato dalla... Dune litorale domizio distrutte da mareggiate: Staccionata e scogliera al più presto Tutti gli aggiornamenti su Dune litorale Argomenti discussi: Dune litorale domizio distrutte da mareggiate: Staccionata e scogliera al più presto; Dune litorale domizio distrutte da mareggiate | Staccionata e scogliera al più presto.