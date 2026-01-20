Va tre volte in ospedale per un dolore alla gamba e muore a 54 anni | aperta un'inchiesta

La Procura di Lodi ha avviato un’indagine sulla morte di Lorenzo Malaraggia, deceduto a 54 anni il 18 gennaio in ospedale a seguito di un arresto cardiaco. Il paziente si era rivolto più volte per un dolore al ginocchio, ma non sono ancora chiare le cause del decesso. L’inchiesta mira a chiarire eventuali responsabilità e a fare luce sulle circostanze che hanno portato alla sua scomparsa.

La Procura di Lodi ha aperto un'inchiesta sulla morte di Lorenzo Malaraggia. Il 54enne è deceduto il 18 gennaio in ospedale per un arresto cardiaco, dopo essersi fatto visitare più volte per un dolore al ginocchio. I familiari hanno depositato un esposto ai carabinieri.

