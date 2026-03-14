Disabilità avviso della Regione per l’Osservatorio | Opportunità di crescita per le politiche inclusive

La Regione Abruzzo ha diffuso un avviso rivolto alle associazioni regionali che si occupano di tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie. L’obiettivo è individuare sette rappresentanti da coinvolgere nell’Osservatorio dedicato alle politiche inclusive. La procedura mira a raccogliere manifestazioni di interesse e a rafforzare il ruolo delle organizzazioni nel settore.

Santangelo invita le associazioni a candidarsi: c’è tempo fino al 13 aprile per presentare la manifestazione di interesse La Regione Abruzzo ha pubblicato l’avviso per la presentazione delle manifestazioni di interesse finalizzate all’individuazione di sette membri in rappresentanza delle associazioni regionali impegnate nella tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie. L’iniziativa riguarda la costituzione dell’Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità, previsto dall’articolo 4 della legge regionale n. 44 del 25 novembre 2013. L’avviso, approvato con determinazione dirigenziale AplAie n. 28 del 14 marzo 2026, segna l’avvio concreto della fase costitutiva dell’organismo che avrà funzioni di progettazione, promozione, sostegno e consulenza per le politiche inclusive. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Articoli correlati Osservatorio della legalità della Regione Abruzzo: scade a breve l’avviso pubblico per eventi e logoL’avviso è rivolto ad associazioni senza scopo di lucro e fondazioni, chiamate a contribuire con idee, progettualità e iniziative volte alla... Contenuti utili per approfondire Disabilità avviso della Regione per... Temi più discussi: Disabilità, avviso della Regione per l’Osservatorio: Opportunità di crescita per le politiche inclusive; Comunità Pro.V.I. – Autonomia, socialità, sport- Nuovo avviso pubblico. Domande a partire dal 24 marzo 2026; Avviso Pubblico per l’acquisizione di candidature per la nomina del Garante comunale dei diritti delle persone con disabilità; Avvisi pubblici rivolti ai gestori dei centri estivi e ai soggetti del terzo settore attivi nel campo della disabilità. Osservatorio per la disabilità, la Regione cerca sette associazioni partnerÈ stato pubblicato l’Avviso per la presentazione di manifestazioni d’interesse finalizzate all’individuazione di sette membri in rappresentanza delle associazioni a livello regionale ... laquilablog.it Progetto di Vita, il garante per la disabilità di Monreale diffida la RegioneIl diritto è stato riconosciuto, ma l’attivazione del progetto risulta sospesa MONREALE, 15 marzo – Il garante per la disabilità del Comune di Monreale, S ... monrealenews.it Quando ha avuto l'opportunità di spostarsi alle Scienze Umanistiche, l'ha colta subito: l'intervista ad Arianna Pipitone. facebook #Opportunità di lavoro in #Ambasciata! Un posto di Collaboratore Amministrativo a tempo indeterminato Scadenza per le candidature: 28 marzo ambkiev.esteri.it/it/news/dall_a… x.com