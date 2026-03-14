Diretta gol Serie A LIVE | Pio Esposito sblocca Inter Atalanta

Durante la 29esima giornata di Serie A, sono andate in scena diverse partite, tra cui quella tra Inter e Atalanta, in cui Pio Esposito ha aperto le marcature. La cronaca delle partite è stata trasmessa in diretta, con aggiornamenti su risultati, moviola e cronaca live. La giornata ha visto sfide che hanno coinvolto varie squadre, con i dettagli delle partite disponibili attraverso i resoconti ufficiali.

Riso racconta: «Ecco perché Tonali si è trasferito al Newcastle. Volevo portare via Frattesi dall’Inter, ecco cos’è successo» Calciomercato Milan: spunta Jackson per l’attacco, intanto è stato definito il futuro di Pulisic in vista dell’estate. Cosa succederà Lewandowski rompe il silenzio sul proprio futuro: «Non ci penso e non ho deciso, sono sincero e vi dico che.» Roma, infortunio Dovbyk: slitta ancora il rientro in campo dell’attaccante, ecco quando è previsto ora. Ultimissime novità Conferenza stampa Sarri alla vigilia di Lazio Milan: «Adoro i tifosi, siamo contenti di giocare in uno stadio pieno. Alle parole di Fabiani replico così» Atalanta, Percassi nel pre-Inter: «Giochiamo contro i primi, ci vuole la nostra miglior versione. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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7 - Francesco Pio Esposito ha segnato il suo 5° gol in questa Serie A, diventando il 7° giocatore dell'Inter a raggiungere questo traguardo nel campionato in corso: record assoluto tra le squadre dei maggiori cinque campionati europei 2025/26. Varietà. #InterA x.com

Quinto gol in campionato di Pio Esposito che sblocca il match contro l'Atalanta con il suo mancino 1-0 per i padroni di casa - facebook.com facebook