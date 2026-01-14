Segui la Diretta Gol della 16ª giornata di Serie A, con aggiornamenti in tempo reale su risultati, cronache e moviola delle partite, tra cui Inter Lecce, Napoli Parma, Verona Bologna e Como Milan. In questa occasione, Pio Esposito ha aperto le marcature per l’Inter. Un quadro completo delle sfide di oggi, per rimanere aggiornati sull’andamento del campionato italiano.

Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 16esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite Napoli Parma, Inter Lecce, Hellas Verona Bologna e Como Milan, valevoli per la 16 esima giornata del campionato di Serie A Enilive 20242025. Ore 20:45 – SEGUI IL LIVE . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: Pio Esposito sblocca Inter Lecce

Leggi anche: Diretta Gol Serie A LIVE, c’è Atalanta Inter 0-1: Pio entra e fa assist, Lautaro sblocca il match!

Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Ferguson sblocca Lecce Roma!

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Inter - Napoli in Diretta Streaming | IT; Kean entra e salva la Fiorentina e Vanoli al 92': Cremonese ko e 3 punti d'oro ai viola; Inter-Napoli 2-2, gol di Dimarco, Calhanoglu e doppietta McTominay. Nerazzurri restano primi; Il Verona frena il Napoli: McTominay e Di Lorenzo firmano la rimonta.

Inter-Lecce 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Pio Esposito, nerazzurri in vantaggio - Lecce di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it