Diretta gol Serie A LIVE | Pio Esposito sblocca Inter Lecce

Da calcionews24.com 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui la Diretta Gol della 16ª giornata di Serie A, con aggiornamenti in tempo reale su risultati, cronache e moviola delle partite, tra cui Inter Lecce, Napoli Parma, Verona Bologna e Como Milan. In questa occasione, Pio Esposito ha aperto le marcature per l’Inter. Un quadro completo delle sfide di oggi, per rimanere aggiornati sull’andamento del campionato italiano.

Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 16esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite Napoli Parma, Inter Lecce, Hellas Verona Bologna e Como Milan, valevoli per la 16 esima giornata del campionato di Serie A Enilive 20242025. Ore 20:45 – SEGUI IL LIVE . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Inter - Napoli in Diretta Streaming | IT; Kean entra e salva la Fiorentina e Vanoli al 92': Cremonese ko e 3 punti d'oro ai viola; Inter-Napoli 2-2, gol di Dimarco, Calhanoglu e doppietta McTominay. Nerazzurri restano primi; Il Verona frena il Napoli: McTominay e Di Lorenzo firmano la rimonta.

diretta gol serie liveInter-Lecce 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Pio Esposito, nerazzurri in vantaggio - Lecce di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

diretta gol serie liveRisultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score recuperi (oggi mercoledì 14 gennaio 2026) - Risultati Serie A, classifica mercoledì 14 gennaio 2026 e diretta gol live score dei due recuperi in programma oggi, con Inter e Napoli in campo. ilsussidiario.net

diretta gol serie liveNapoli-Parma, il risultato in diretta LIVE - Il Parma ha vinto tre delle ultime quattro trasferte di Serie A (3 vittorie, 1 pareggio), tanti successi esterni quanti nelle precedenti 43 (17 pareggi, 23 sconfitte); inoltre gli emiliani hanno ... sport.sky.it

