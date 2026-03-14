Diretta gol Serie A LIVE | Pio Esposito decide fin qui Inter Atalanta

Inizia la diretta delle partite di Serie A della 29esima giornata, con particolare attenzione alla sfida tra Inter e Atalanta. Pio Esposito ha segnato fin qui e ha deciso la partita. La cronaca, i risultati e i dettagli delle gare vengono aggiornati in tempo reale, offrendo una visione completa degli incontri in corso. La giornata si svolge con sintesi, tabellino e moviola.

Calciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli fiutano l’occasione a parametro zero. La mossa di Cordon Riso racconta: «Ecco perché Tonali si è trasferito al Newcastle. Volevo portare via Frattesi dall’Inter, ecco cos’è successo» Calciomercato Milan: spunta Jackson per l’attacco, intanto è stato definito il futuro di Pulisic in vista dell’estate. Cosa succederà Lewandowski rompe il silenzio sul proprio futuro: «Non ci penso e non ho deciso, sono sincero e vi dico che.» Striscione Bastoni, i tifosi dell’Inter non lo ‘abbandonano’ dopo le critiche: «Orgoglio nostro». Cos’è successo contro l’Atalanta Conferenza stampa Hiljemark alla vigilia di Pisa Cagliari: «Non penso alla pressione. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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