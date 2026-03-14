Diretta gol Serie A LIVE | in campo Udinese Juve

In campo l'Udinese e la Juventus per la 29esima giornata di Serie A. La partita viene trasmessa in diretta con aggiornamenti su sintesi, tabellino, risultati e moviola. La cronaca live copre tutte le fasi dell'incontro, offrendo dettagli passo dopo passo. La partita si svolge nel contesto del campionato 202526, con gli scontri tra le due squadre che attirano l’attenzione dei tifosi.

Calciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli fiutano l’occasione a parametro zero. La mossa di Cordon Riso racconta: «Ecco perché Tonali si è trasferito al Newcastle. Volevo portare via Frattesi dall’Inter, ecco cos’è successo» Calciomercato Milan: spunta Jackson per l’attacco, intanto è stato definito il futuro di Pulisic in vista dell’estate. Cosa succederà Runjaic pre Udinese Juve: «Vogliamo continuare a migliorare, conta soltanto una cosa! Felice di Davis» Spalletti prima di Udinese Juve: «Oggi partita importante, fondamentale per me avere l’amicizia della squadra! Vi spiego» Malore Banda, paura al Maradona! L’attaccante perde conoscenza in Napoli Lecce: cos’è successo Calciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli fiutano l’occasione a parametro zero. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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