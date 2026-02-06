Perché no? Diego Dalla Palma in scena a Roma

Diego Dalla Palma torna a salire sul palco a Roma con uno spettacolo che promette di coinvolgere il pubblico in un viaggio tra parole e silenzi. La sera del 17 febbraio 2026, al Teatro Ghione, l’esperto di stile e bellezza porta in scena un appuntamento interattivo e introspettivo. Chi sarà in sala potrà aspettarsi un’esperienza diversa dal solito, fatta di momenti di riflessione e di ascolto.

Cosa: Un viaggio teatrale interattivo e introspettivo tra parole e silenzi. Dove e Quando: Roma, Teatro Ghione, 17 febbraio 2026. Perché: Un invito provocatorio e gentile a liberarsi dagli schemi e vivere pienamente. Il teatro come luogo di verità, la scena come spazio in cui le maschere – paradossalmente – cadono invece di essere indossate. Arriva nella Capitale una figura che ha fatto della bellezza la sua bandiera, ma che oggi sceglie di esplorare una bellezza diversa, quella dell'animo umano e delle sue imperfezioni. Diego Dalla Palma, icona di stile e comunicatore viscerale, approda a Roma con il suo spettacolo Perché no?.

