Perché no? Diego Dalla Palma in scena a Roma
Diego Dalla Palma torna a salire sul palco a Roma con uno spettacolo che promette di coinvolgere il pubblico in un viaggio tra parole e silenzi. La sera del 17 febbraio 2026, al Teatro Ghione, l’esperto di stile e bellezza porta in scena un appuntamento interattivo e introspettivo. Chi sarà in sala potrà aspettarsi un’esperienza diversa dal solito, fatta di momenti di riflessione e di ascolto.
Cosa: Un viaggio teatrale interattivo e introspettivo tra parole e silenzi. Dove e Quando: Roma, Teatro Ghione, 17 febbraio 2026. Perché: Un invito provocatorio e gentile a liberarsi dagli schemi e vivere pienamente. Il teatro come luogo di verità, la scena come spazio in cui le maschere – paradossalmente – cadono invece di essere indossate. Arriva nella Capitale una figura che ha fatto della bellezza la sua bandiera, ma che oggi sceglie di esplorare una bellezza diversa, quella dell’animo umano e delle sue imperfezioni. Diego Dalla Palma, icona di stile e comunicatore viscerale, approda a Roma con il suo spettacolo Perché no?. 🔗 Leggi su Ezrome.it
Approfondimenti su Diego Dalla Palma
Le confessioni di Diego dalla Palma Verissimo
?? Le Dichiarazioni di Diego Dalla Palma sul Fine Vita
2 PAZZI PERICOLOSI ENTRANO nella NOSTRA VILLA di NOTTE e ci INSEGUONO!
Ultime notizie su Diego Dalla Palma
Argomenti discussi: Diego Dalla Palma - Perchè no?; TEATRO GEROLAMO; Milano - Teatro alla Scala: Recital di Juan Diego Florez; Con una buona morte voglio celebrare la vita.
Diego Dalla Palma a Verissimo: Rinuncio a una parte finale della mia vita. Toffanin: PresuntuosoDopo le sue parole affidate al Corriere della Sera, dove ha affermato di aver programmato la sua morte, Diego Dalla Palma è stato ospite a Verissimo per raccontare meglio la sua scelta. Il numero 70 ... dilei.it
Diego Dalla Palma: Voglio morire vivo e non umiliatoNella sua intervista a Verissimo Diego Dalla Palma racconta di essere pronto a morire e di aver programmato già tutto. Non voglio arrivare agli 80 anni, mi piacerebbe che si parlasse di più di ... tgcom24.mediaset.it
Farmacia Dei Portuensi. Barbara Acklin · Am I The Same Girl. Pelle perfetta, zero compromessi !! I nuovi fondotinta Diego Dalla Palma sono pura magia sulla pelle!! #DiegoDallaPalma #NewFoundation #BaseViso #MakeUpLovers #beautyroutine facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.