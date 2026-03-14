Lunedì sera alle 20:45 allo stadio Zini si gioca Cremonese-Fiorentina, ultima partita della 29ª giornata di Serie A. Le formazioni sono state ufficializzate e le quote per la scommessa sono state pubblicate. La sfida mette di fronte le due squadre in una serata che chiude il turno di campionato.

La sfida di lunedì sera allo Zini tra Cremonese e Fiorentina fa calare il sipario sulla 29a di Serie A. Si tratta di un delicatissimo scontro salvezza fra la terzultima e la quartultima, separate da un solo punto in classifica. I padroni di casa della Cremonese hanno avuto un tracollo davvero inaspettato e non hanno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Cremonese-Fiorentina (lunedì 16 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

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La sfida tra Cremonese e Fiorentina si giocherà lunedì 16 marzo, con fischio d'inizio alle ore 20.45. La gara sarà valida per la 29esima giornata del campionato di Serie A e sarà trasmessa in diretta da DAZN. - facebook.com facebook

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