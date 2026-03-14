Secondo la Cgia, le famiglie italiane devono affrontare un aumento di circa 350 euro all’anno a causa dei rincari di petrolio e gas, con Napoli tra le città più colpite. A 15 giorni dall’inizio del conflitto in Iran, i mercati delle materie prime hanno mantenuto una certa stabilità, senza grandi impennate dei prezzi. La situazione si riflette sui costi energetici delle famiglie italiane.

Tempo di lettura: 2 minuti A 15 giorni dall’avvio del conflitto in Iran, i mercati delle principali materie prime mostrano una tenuta complessivamente solida, senza quelle impennate generalizzate dei prezzi. Per molte delle principali commodities c’è stato un lieve calo di prezzo (nickel -1,9%, rame -2,6%, piombo -2,7%, zinco -3%, stagno -7,9%) e solo i combustibili fossili, per la Cgia, hanno subito rincari: il petrolio a +45,8%, il gas a +62%, più consistenti rispetto dopo l’invasione russa all’Ucraina. Al netto del caro carburante che sta alleggerendo il portafoglio degli italiani e di eventuali misure di mitigazione del costo delle bollette che il Governo dovrebbe mettere a punto a breve, Nomisma Energia stima che le 27,7 milioni di famiglie potrebbero subire un aumento medio su base annua di 350 euro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cgia, esborsi da 350 euro a famiglia per i rincari per petrolio e gas: rialzi consistenti a Napoli

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