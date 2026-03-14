Concluso a Lanciano il progetto Eco-Police | 600 studenti a lezione di legalità ambientale

A Lanciano si sono conclusi gli incontri del progetto “Eco-Police”, rivolto a 600 studenti delle scuole locali. L'iniziativa, promossa dall’assessorato alla transizione ecologica del Comune in collaborazione con la polizia locale e Ecolan spa, ha coinvolto i ragazzi in attività di educazione ambientale e legalità. Le lezioni hanno avuto l'obiettivo di sensibilizzare i giovani sull'importanza della tutela del territorio.

L'iniziativa è stata promossa dall’assessorato alla transizione ecologica del Comune di Lanciano in collaborazione con la polizia locale ed Ecolan. Coinvolti i licei scientifico, classico e artistico Si è concluso il ciclo di incontri con le scuole nell'ambito del progetto “Eco-Police”, promosso dall’assessorato alla transizione ecologica del Comune di Lanciano insieme a polizia locale ed Ecolan spa. L'iniziativa, avviata lo scorso autunno, ha visto la partecipazione di circa seicento studenti appartenenti alle classi prime e seconde degli istituti superiori lancianesi (liceo scientifico Galilei, liceo classico Vittorio Emanuele II e liceo artistico Palizzi); più di centocinquanta sono stati i partecipanti solo nei due giorni conclusivi, 11 e 12 marzo, allo Scientifico. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Articoli correlati 600 studenti a Lanciano: Eco-Police chiude con praticaLa mattina di domenica 15 marzo 2026, alle ore 03:10, il progetto Eco-Police ha raggiunto la sua fase conclusiva a Lanciano. Contenuti e approfondimenti su Concluso a Lanciano il progetto Eco... Temi più discussi: Concluso a Lanciano il progetto Eco-Police: 600 studenti a lezione di legalità ambientale; Lanciano, concluso il progetto Eco?Police con 600 studenti; Lanciano, quasi seicento studenti protagonisti del progetto Eco-Police per l’educazione ambientale; Concluso con successo il progetto Eco?Police nelle scuole superiori. Lanciano, concluso il progetto Eco?Police con 600 studentiSi chiude Eco?Police a Lanciano: 600 studenti coinvolti in un percorso di educazione ambientale con Comune, Polizia Locale ed Ecolan ... abruzzonews.eu Lanciano, quasi seicento studenti protagonisti del progetto Eco-Police per l’educazione ambientaleLanciano. Si è concluso al Liceo Scientifico Galileo Galilei di Lanciano il ciclo di incontri del progetto Eco-Police, iniziativa promossa ... abruzzolive.it Lanciano, concluso il progetto Eco-Police con 600 studenti abruzzonews.eu/lanciano-concl… x.com Virginia, la tua voce non si è spenta nel silenzio: è diventata eco. Anche se non sei più qui, il tuo coraggio cammina ancora tra noi, come un’onda che scalfisce la pietra del potere. Oggi un frammento di giustizia affiora alla luce, e nel suo riflesso vive la tua veri facebook