Concluso a Lanciano il progetto Eco-Police | 600 studenti a lezione di legalità ambientale

Da chietitoday.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Lanciano si sono conclusi gli incontri del progetto “Eco-Police”, rivolto a 600 studenti delle scuole locali. L'iniziativa, promossa dall’assessorato alla transizione ecologica del Comune in collaborazione con la polizia locale e Ecolan spa, ha coinvolto i ragazzi in attività di educazione ambientale e legalità. Le lezioni hanno avuto l'obiettivo di sensibilizzare i giovani sull'importanza della tutela del territorio.

L'iniziativa è stata promossa dall’assessorato alla transizione ecologica del Comune di Lanciano in collaborazione con la polizia locale ed Ecolan. Coinvolti i licei scientifico, classico e artistico Si è concluso il ciclo di incontri con le scuole nell'ambito del progetto “Eco-Police”, promosso dall’assessorato alla transizione ecologica del Comune di Lanciano insieme a polizia locale ed Ecolan spa. L'iniziativa, avviata lo scorso autunno, ha visto la partecipazione di circa seicento studenti appartenenti alle classi prime e seconde degli istituti superiori lancianesi (liceo scientifico Galilei, liceo classico Vittorio Emanuele II e liceo artistico Palizzi); più di centocinquanta sono stati i partecipanti solo nei due giorni conclusivi, 11 e 12 marzo, allo Scientifico. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Articoli correlati

600 studenti a Lanciano: Eco-Police chiude con praticaLa mattina di domenica 15 marzo 2026, alle ore 03:10, il progetto Eco-Police ha raggiunto la sua fase conclusiva a Lanciano.

Contenuti e approfondimenti su Concluso a Lanciano il progetto Eco...

Temi più discussi: Concluso a Lanciano il progetto Eco-Police: 600 studenti a lezione di legalità ambientale; Lanciano, concluso il progetto Eco?Police con 600 studenti; Lanciano, quasi seicento studenti protagonisti del progetto Eco-Police per l’educazione ambientale; Concluso con successo il progetto Eco?Police nelle scuole superiori.

Lanciano, concluso il progetto Eco?Police con 600 studentiSi chiude Eco?Police a Lanciano: 600 studenti coinvolti in un percorso di educazione ambientale con Comune, Polizia Locale ed Ecolan ... abruzzonews.eu

Lanciano, quasi seicento studenti protagonisti del progetto Eco-Police per l’educazione ambientaleLanciano. Si è concluso al Liceo Scientifico Galileo Galilei di Lanciano il ciclo di incontri del progetto Eco-Police, iniziativa promossa ... abruzzolive.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.