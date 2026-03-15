600 studenti a Lanciano | Eco-Police chiude con pratica

Domenica 15 marzo 2026 alle 03:10, a Lanciano, si è conclusa la fase finale del progetto Eco-Police, coinvolgendo circa 600 studenti. La chiusura dell’iniziativa è avvenuta nella notte, con lo svolgimento di attività pratiche che hanno segnato la conclusione del programma. La giornata ha visto la partecipazione di numerosi studenti e organizzatori, che hanno preso parte all'evento conclusivo.

La mattina di domenica 15 marzo 2026, alle ore 03:10, il progetto Eco-Police ha raggiunto la sua fase conclusiva a Lanciano. Seicento studenti dei licei scientifico Galilei, classico Vittorio Emanuele II e artistico Palizzi hanno partecipato a un ciclo di incontri dedicati alla legalità ambientale. L’iniziativa, promossa dall’assessorato alla transizione ecologica del Comune insieme alla polizia locale ed Ecolan spa, si è svolta nei giorni 11 e 12 marzo presso lo Scientifico, coinvolgendo oltre centocinquanta partecipanti solo in queste due giornate finali. L’obiettivo primario dell’incontro era trasmettere i valori del rispetto della natura e del bene comune attraverso lezioni pratiche sulla raccolta differenziata e sul recupero dei rifiuti abbandonati. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 600 studenti a Lanciano: Eco-Police chiude con pratica Articoli correlati Concluso a Lanciano il progetto “Eco-Police”: 600 studenti a lezione di legalità ambientaleL'iniziativa è stata promossa dall’assessorato alla transizione ecologica del Comune di Lanciano in collaborazione con la polizia locale ed Ecolan. Dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco: al via la maratona globale “Eco Eco Eco”A dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco, la Famiglia Eco, la Fondazione Umberto Eco e la Fondazione Bottega Finzioni annunciano un evento globale... Una raccolta di contenuti su 600 studenti a Lanciano Eco Police... Discussioni sull' argomento Concluso a Lanciano il progetto Eco-Police: 600 studenti a lezione di legalità ambientale; Lanciano, concluso il progetto Eco?Police con 600 studenti; Terme Inn Popoli: dal 16 marzo attive le cure termali 2026. Lanciano, concluso il progetto Eco?Police con 600 studentiSi chiude Eco?Police a Lanciano: 600 studenti coinvolti in un percorso di educazione ambientale con Comune, Polizia Locale ed Ecolan ... abruzzonews.eu Lanciano, concluso il progetto Eco-Police con 600 studenti abruzzonews.eu/lanciano-concl… x.com Partito Animalista Italiano. . La Bomba Ecologica denunciata dal Partito Animalista Italiano in Sicilia con il nostro Patrick Battipaglia. #partitoanimalista #partitoanimalistaitaliano #sicilia #sangiovannilapunta facebook