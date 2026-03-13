È stata pubblicata una guida sulla gestione delle carte di credito nelle scuole statali, contenente regolamenti, delibere del Consiglio d'istituto, appendici operative e checklist. La normativa si applica perché le scuole pubbliche devono rispettare le regole di contabilità pubblica e trasparenza. La documentazione è disponibile in formato scaricabile per chi gestisce o supervisiona l’utilizzo delle carte.

L’utilizzo della carta di credito a scuola ha una regolamentazione specifica perché le scuole statali sono Enti Pubblici e devono rispettare le regole della contabilità pubblica e le norme in materia di trasparenza. Leggi la guida e scarica i documenti – Riservato agli abbonati a “Gestire la scuola” Altri articoli sullo stesso argomento, li trovi. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli correlati

Carta di credito e Istituzione scolastica, scarica: regolamento, determina, delibera Consiglio istituto, appendice operativa e checklistIn arrivo giorno 13 di marzo Un intervento sulla nostra rivista “Gestire la scuola” sull’utilizzo della Carta di Credito nelle Istituzioni...

Approfondimenti e contenuti su Carta di credito nelle scuole scarica...

Temi più discussi: Come aggiornare le informazioni della carta di credito; Carta di credito nelle scuole, scarica: guida, regolamento, determina, delibera Consiglio istituto, appendice operativa e checklist; Pagamento II elenco acconti borsa di studio a.a. 2025/2026; Nella Svizzera italiana si paga sempre di più con lo smartphone.

Carta di credito non accettata all'estero: perché accade e come rimediareLa tua carta di credito non viene accettata all’estero? Se stai riscontrando problemi con i pagamenti scopri subito come risolverli su Facile.it. facile.it

Carta di credito con fido 1500 euro: chi può ottenerla davvero e cosa controllano le bancheUna carta di credito con un fido di 1500 euro sembra una soluzione semplice. Paghi oggi, saldi dopo. Una riserva di liquidità pronta quando serve. Nella ... finanza.com

La denuncia del consigliere Comunale Antonio De Santis. Questa mattina ho chiamato un’agenzia che offre servizi di intermediazione per le prenotazioni per la carta di identità. Nel video che vi mostro potete ascoltare uno stralcio di una telefonata che parla d - facebook.com facebook

Le Università riaffermano il loro impegno come "ponti di #Pace". Sottoscritta la “Carta di #Assisi”, un documento condiviso da Atenei italiani e stranieri, volto a sottolineare il ruolo delle università nella fattiva costruzione della pace. Leggi di più su univpm.it x.com