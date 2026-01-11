Giulia Salemi e Pierpaolo | i VIP presenti al compleanno di Kian

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno partecipato al primo compleanno di Kian, evento che ha riunito amici e volti noti in un’atmosfera semplice e festosa. Tra palloncini e momenti di condivisione, l’occasione ha rappresentato un’occasione speciale per celebrare un giorno importante nell’intimità familiare e sociale.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: il primo compleanno di Kian è una favola moderna tra palloncini, emozioni e tanti noti amici. Il piccolo e dolce Kian ha festeggiato il suo primo anno di vita. Giulia é Pierpaolo per l'occasione hanno organizzato una festa nella loro splendida casa. Un piccolo ricevimento insieme alle più care della famiglia. La festa per Kian è stata intima ma curatissima, costruita attorno a colori tenui, peluche giganti e un allestimento che sembrava uscito da una fiaba nordica. Il tema? Un mix tra nuvolette e animaletti. Insieme all'amore e all'affetto di Giulia e Pierpaolo, il loro Kian ha appena spento la sua prima, importantissima candelina.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli festeggiano con amici famosi il primo compleanno del figlio Kian: ecco chi c’era - La 32enne e il compagno Pierpaolo Pretelli – che si sono conosciuti nel 2021 nella Casa del Grande Fratello Vip e da allora non si sono più lasciati – hanno infatti accolto al mondo il 10 gennaio del ... gossip.it

