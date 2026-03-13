Nella ventinovesima giornata di Serie A 20252026 si affrontano Como e Roma in una partita decisiva per la corsa alla qualificazione in Champions League. La gara si svolge in un contesto di grande attesa, con le due squadre pronte a scendere in campo e a sfidarsi per ottenere i tre punti necessari per migliorare la propria posizione in classifica. La partita sarà trasmessa su canali sportivi dedicati.

Gara valida per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Per entrambe si tratta di un passaggio molto importante nella corsa ad un posto in Champions League. Un successo permetterebbe ad una delle due di guadagnare terreno su una rivale diretta per l’obiettivo finale. Como vs Roma si giocherà domenica 15 marzo 2026 alle ore 18 presso lo stadio Sinigaglia. COMO VS ROMA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lariani sono in grande fiducia e consapevolezza. La squadra di Fabregas nell’ultimo mese si è superata vincendo contro Juventus, Fiorentina, Atalanta e Cagliari, il che permette di giocarsi le proprie chance per una storica qualificazione in Champions. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Como vs Roma, ventinovesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Como, Paz e Baturina titolari con la Roma. Ottimismo per Diao e PerroneDomenica sera alle 18 al Sinigaglia andrà in scena uno scontro cruciale per quanto riguarda il destino della corsa Champions. Como e Roma, quarte a pari punti a quota 51, si affronteranno nella ventin ... ilromanista.eu

Verso Como-Roma, acquistabili dalle 15 i biglietti per il settore ospiti: le informazioniLa sfida del 15 marzo tra le due formazioni si avvicina: da oggi pomeriggio saranno acquistabili i tagliandi. Ecco tutto quello che c'è da sapere ... ilromanista.eu

Prevendita Como-Pisa, via ai biglietti ospiti Dalle 15 disponibili 980 posti nel settore ospiti a 35 euro. Vendita riservata ai possessori di tessera del tifoso per la gara del 22 Marzo - facebook.com facebook

