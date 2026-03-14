come si fa un discorso di ringraziamento agli oscar

Un discorso di ringraziamento agli Oscar richiede attenzione e preparazione, come dimostrano diversi esempi di interventi pubblici durante la cerimonia. Alcuni attori e registi hanno scelto parole semplici e sincere, mentre altri si sono soffermati su ringraziamenti più articolati. Le indicazioni provenienti da chi ha partecipato più volte alla premiazione evidenziano l'importanza di essere autentici e di mantenere un tono naturale.

«È davvero stressante» esordì Olivia Colman quando salì sul palco della cerimonia degli Oscar nel 2019 per ricevere il premio come miglior attrice protagonista per La Favorita di Yorgos Lanthimos. E continuò: «fa molto ridere, ho vinto un Oscar!». Colman andò avanti alternando ringraziamenti affettuosi alla famiglia a battute un po’ caotiche: il suo discorso diventò poi uno dei momenti più commentati della cerimonia, anche nei giorni successivi, per la spontaneità con cui lo pronunciò e per la genuina emozione che traspariva. In generale agli Oscar i discorsi di ringraziamento occupano buona parte della cerimonia e per questo sono spesso molto commentati, elogiati o criticati sui social e sui giornali nei giorni successivi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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