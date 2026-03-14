Colpo Eurojackpot a Bari | vinti 185mila euro con una giocata da soli 2 euro

A Bari, durante l'estrazione di venerdì 13 marzo dell'Eurojackpot, è stata vinta una somma di 185mila euro con una giocata da solo 2 euro. La vincita è avvenuta nel capoluogo pugliese, dove un giocatore ha centrato il premio. L'Eurojackpot, gioco numerico a totalizzatore europeo, ha distribuito il montepremi in questa occasione, premiando un partecipante italiano.

La giocata fortunata è stata realizzata in una tabaccheria di via Cairoli, in occasione dell'estrazione di venerdì 13 marzo La dea bendata bacia Bari e porta in città una vincita da 185mila euro grazie all'Eurojackpot. Nell'estrazione di venerdì, 13 marzo, il gioco numerico a totalizzatore con un montepremi comune in Europa ha premiato proprio l'Italia, e nello specifico il capoluogo pugliese. La giocata fortunata è stata realizzata nella tabaccheria Lucatorto, punto vendita Sisal situato in via Cairoli, ad angolo con via Calefati, nel quartiere murattiano. Puntando solo due euro, il fortunato giocatore ha realizzato una vincita con 1 punto 5+0 da 185. 🔗 Leggi su Baritoday.it Articoli correlati Leggi anche: Una quaterna, quattro terni e sette ambi: giocata fortunata al Lotto, vinti 49mila euro Tutto quello che riguarda Colpo Eurojackpot Temi più discussi: Colpo Eurojackpot a Bari: vinti 185mila euro con una giocata da soli 2 euro; Colpo Eurojackpot a Bari: vinti 185mila euro con una giocata da soli 2 euro; Eurojackpot, la dea bendata bacia la Puglia: in una tabaccheria nel centro di Bari vinti 185 mila e 266 euro con una giocata di due euro. Colpo Eurojackpot a Bari: vinti 185mila euro con una giocata da soli 2 euroLa giocata fortunata è stata realizzata in una tabaccheria di via Cairoli, in occasione dell'estrazione di venerdì 13 marzo ... baritoday.it Eurojackpot: venerdì 13 porta fortuna ad un giocatore di Bari. Centrato un 5+0 da oltre 185.000 euroEurojackpot premia un fortunato giocatore di Bari con una vincita da oltre 185.000 euro. I dettagli sulla vincita e la combinazione estratta. agimeg.it Festa grande sulla Nazionale Appia: doppio colpo al Lotto https://ebx.sh/nIcQh1 facebook