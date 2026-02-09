Maltempo senza tregua piogge e neve abbondante | ecco dove le previsioni

La pioggia e la neve continuano a colpire senza sosta. Le previsioni indicano che anche questa settimana, dal 9 al 15 febbraio, il maltempo non darà tregua. Piogge abbondanti e neve si manterranno su molte zone, creando disagi e problemi alla viabilità. La situazione si mantiene critica in molte regioni, con i cittadini che fanno i conti con le perdite e le difficoltà quotidiane.

(Adnkronos) – Lo scenario meteo non ha intenzione di cambiare registro, e anche la settimana dal 9 al 15 febbraio risulterà bagnata e fortemente instabile. Ci attendono giorni di estremo dinamismo, dove l'acqua e la neve saranno le assolute protagoniste prima di un possibile colpo di scena per San Valentino. Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, conferma.

