Saronno addio alla partigiana Bruna | Ivanne Trebbi una lunga vita dedicata alla solidarietà e all’antifascismo

Si è spento oggi a Varese Ivanne Trebbi, nota come la partigiana Bruna, figura storica della Resistenza italiana. La sua vita è stata dedicata alla solidarietà e all’antifascismo, lasciando un’importante testimonianza della lotta per la libertà e i valori democratici. La sua figura rimarrà un esempio di impegno civile e resistenza, ricordata con rispetto e gratitudine.

Si è spenta oggi a Varese Ivanne Trebbi, conosciuta come la partigiana Bruna, suo nome di battaglia durante la guerra di Resistenza. Classe 1928, storica partigiana e figura di riferimento per la memoria della Liberazione e l'impegno civile in città e nel territorio. Molto conosciuta anche a Saronno dove ha partecipato a molte iniziative nel .

Saronno, si è spenta la partigiana Ivonne Trebbi. L’annuncio di Anpi Saronno - "E' con grande commozione che Anpi Saronno annuncia la scomparsa della nostra partigiana Ivonne Trebbi, nome di battaglia Bruna, classe 1928" La ... ilsaronno.it

Si è spenta Ivonne Trebbi, la partigiana "Bruna" della Resistenza - Militante nella brigata Sap, fu catturata e incarcerata a San Giovanni in Monte. bolognatoday.it

