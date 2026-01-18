Classifica Coppa del Mondo maschile biathlon 2025-2026 | Tommaso Giacomel in vetta si avvicina Perrot
La stagione 2025-2026 di Coppa del Mondo di biathlon è iniziata il 29 novembre 2025 a Östersund, Svezia, con nove tappe in programma e 21 gare in totale. Attualmente, Tommaso Giacomel guida la classifica generale, seguito da vicino da Perrot. La competizione si conferma appassionante, con diversi atleti in lotta per la conquista del titolo.
La Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon si è aperta il 29 novembre 2025 ad Oestersund, in Svezia, sede della prima delle nove tappe in programma: non varia il numero di gare, dato che la classifica generale sarà stilata prendendo in considerazione 21 eventi. Come da regolamento, le prove dei Giochi non assegneranno punti valevoli per la Sfera di Cristallo: le gare delle Olimpiadi Invernali si svolgeranno ad Anterselva, che dunque per la stagione 2025-2026 non ospiterà prove del circuito maggiore, ma assegnerà le medaglie di Milano Cortina 2026. CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO BIATHLON MASCHILE 2025-2026. 🔗 Leggi su Oasport.it
Classifica Coppa del Mondo maschile biathlon 2025-2026: Tommaso Giacomel allunga in vetta!
Classifica Coppa del Mondo maschile biathlon 2025-2026: Botn in vetta, Giacomel secondo a -39
Tutta l’emozione di Tommaso GIACOMEL dopo la vittoria di oggi
