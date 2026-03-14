Cinque incontri per riconoscere i legami che feriscono e costruire relazioni più sane

Arezzo ha avviato una serie di cinque incontri settimanali dedicati a riconoscere e affrontare i legami che causano sofferenza nelle relazioni. L’obiettivo è aiutare chi si confronta con la dipendenza affettiva a comprendere meglio questa condizione e a trovare strumenti per recuperare la propria autonomia emotiva. L’iniziativa si rivolge a chi desidera approfondire questi temi e migliorare le proprie relazioni.

Arezzo, 13 marzo 2026 – Cinque incontri settimanali per conoscere e capire la dipendenza affettiva e offrire un aiuto per ritrovare la libertà emotiva. Si terranno ogni giovedì, a partire dal 19 marzo fino al 16 aprile, presso la sala riunioni del SerD di Arezzo dalle 17,15 alle 19. Un percorso di gruppo “Legami che curano, legami che feriscono” promosso dal SerD, condiviso con uomini e donne in cura presso il SerD, con lo scopo di offrire uno spazio di informazione, riflessione e confronto su una forma di sofferenza relazionale spesso poco visibile ma molto diffusa come la dipendenza affettiva. Ogni appuntamento prevede un momento informativo seguito da un lavoro di gruppo guidato dagli operatori del servizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it Articoli correlati Leggi anche: Non grandi gesti romantici, ma rituali semplici e costanti: 5 abitudini delle coppie felici che aiutano a costruire relazioni più solide Una selezione di notizie su Cinque incontri Temi più discussi: Cinque incontri per riconoscere i legami che feriscono e costruire relazioni più sane; Quando il benessere dell’altro prende il posto del proprio, siamo davanti a una dipendenza affettiva; BIBLIOCARE - un corso specialistico per riconoscere e superare gli stereotipi di genere; Aperitivo in spagnolo. Cinque incontri per riconoscere i legami che feriscono e costruire relazioni più saneAl SerD di Arezzo un percorso di gruppo sulla dipendenza affettiva per riconoscerne le dinamiche e aiutare a recuperare il proprio valore, costruire relazioni più sane e ritrovare libertà emotiva ... msn.com Cinque incontri per ragazzi sulle dipendenze digitaliCinque incontri dedicati al riconoscimento e alla gestione delle dipendenze digitali: in questo si articola il ciclo di appuntamenti Connessioni consapevoli organizzato dalla Teenagers’ Academy Ets ... laprovinciapavese.gelocal.it Cinque incontri settimanali per conoscere e capire la dipendenza affettiva e offrire un aiuto per ritrovare la libertà emotiva. Si terranno ogni giovedì, a partire dal 19 marzo fino al 16 aprile, presso la sala riunioni del SerD di Arezzo dalle 17,15 alle 19. “Legam - facebook.com facebook