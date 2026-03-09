Secondo recenti osservazioni, le coppie che durano nel tempo adottano cinque abitudini quotidiane che rafforzano il loro legame. Queste routine non prevedono gesti spettacolari ma si concentrano su azioni semplici e ripetute, che contribuiscono a mantenere un rapporto stabile. L’attenzione alle piccole pratiche quotidiane sembra essere un elemento chiave nel consolidamento delle relazioni di lunga durata.

N on sono i grandi gesti romantici a fare davvero la differenza in una relazione. Più spesso sono le piccole abitudini quotidiane a determinare quanto una coppia sia felice e solida nel tempo. Le abitudini plasmano il nostro modo di lavorare, di gestire lo stress e di relazionarci con gli altri. Lo stesso vale per le relazioni sentimentali: la qualità di un rapporto dipende in larga parte dai comportamenti che ripetiamo ogni giorno. Secondo lo psicologo specializzato nelle relazioni Mark Travers, che ha condiviso le sue osservazioni sul sito Cnbc Make It, le coppie più felici hanno spesso qualcosa in comune: coltivano piccoli rituali che rafforzano il legame emotivo e mantengono viva la complicità. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Non grandi gesti romantici, ma rituali semplici e costanti: 5 abitudini delle coppie felici che aiutano a costruire relazioni più solide

