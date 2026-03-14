Chivu e Allegri sono confermati alla guida delle rispettive squadre, determinando una continuità tecnica per Inter e Milan nella prossima stagione 2026-27. Entrambi gli allenatori continueranno a lavorare con i loro staff, mantenendo il progetto in corso e puntando a migliorare le prestazioni delle squadre. La decisione di confermare i tecnici è stata ufficializzata nelle ultime settimane.

Inter fa capire che Cristian Chivu resterà a prescindere, scudetto o non scudetto. Quanto al Milan, non c’è motivo di dubitare sulla riconferma di Massimiliano Allegri. Milano comincerà la stagione 2026-27 nel segno della continuità tecnica, senza rivoluzioni né cambiamenti, casomai ci saranno aggiustamenti e, si spera, miglioramenti. È un vantaggio di cui godranno anche la Roma e la Juve, e forse il Como. Gian Piero Gasperini e Luciano Spalletti rimarranno dove sono, mentre il destino di Cesc Fabregas è volatile per definizione, prima o poi il tecnico spagnolo chiuderà il lungo apprendistato sul lago e volerà altrove, verso un club europeo di prima fascia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chivu e Allegri restano: con continuità tecnica Inter e Milan sono già avanti per la prossima stagione

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