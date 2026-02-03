Calciomercato Inter si pensa già a luglio! Pronte le prime due operazioni per la prossima stagione | ecco quali sono

I nerazzurri di Milano hanno già messo in moto le prime trattative per la prossima stagione. La dirigenza sta lavorando a due operazioni di calciomercato che potrebbero cambiare volto alla squadra già a luglio. Nei prossimi giorni, si attendono novità sui nomi e le cifre, mentre i tifosi sperano in rinforzi che possano fare la differenza.

Inter News 24 Calciomercato Inter, nerazzurri già a lavoro per la prossima stagione. Rivelate le prime due operazioni per il prossimo futuro. Si è chiuso senza innesti per la prima squadra il mercato di gennaio dell'Inter. La dirigenza nerazzurra ha scelto di non affondare per nessuno dei profili valutati nelle ultime settimane, preferendo non forzare operazioni considerate non pienamente convincenti. Una linea di prudenza che ha lasciato Cristian Chivu senza rinforzi immediati, ma con la promessa di un'estate molto più movimentata. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, però, il lavoro per la prossima stagione è già ben avviato e due operazioni in entrata possono essere considerate praticamente certe.

