Ieri a Chieti si è tenuto il primo incontro tra l’amministrazione comunale e le associazioni civiche della città. L’appuntamento ha visto confrontarsi i rappresentanti delle associazioni con i funzionari comunali su temi come le politiche per la disabilità e la promozione culturale. L’iniziativa era stata annunciata nei giorni precedenti ed è stata dedicata a discutere questioni di interesse pubblico.

Primo incontro istituzionale tra Comune e realtà del territorio, Theate Magnum ribadisce l’impegno sui diritti e sull’accessibilità A renderlo noto è l’associazione Theate Magnum, che ha partecipato al confronto incontrando il sindaco Diego Ferrara e il vicesindaco Paolo De Cesare. Nel corso del dialogo — pubblicato integralmente sui canali social dell’associazione — è stato ribadito l’impegno condiviso tra istituzioni e realtà civiche a favore della tutela dei diritti delle persone con disabilità. Il sindaco Ferrara ha invece sottolineato la complessità delle diverse forme in cui la disabilità può manifestarsi, evidenziando le difficoltà che pazienti e familiari affrontano nella gestione di patologie, incluse quelle rare o neurodegenerative. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Articoli correlati

“Vedere la disabilità con occhi diversi”: a Caserta confronto tra famiglie, esperti e associazioniSi è svolto oggi presso il Comitato Provinciale Unicef di Caserta l’incontro dal titolo “Vedere la disabilità con occhi diversi”, un momento di...

Aggiornamenti e notizie su Chieti confronto tra amministrazione e...

Discussioni sull' argomento Chieti, confronto tra amministrazione e associazioni civiche: focus su disabilità e cultura; Comune di Chieti, incontro tra CISL FP e amministrazione: Servono soluzioni su organico e carichi di lavoro; Cascini replica a Torto: 'Scelta del M5s nel campo largo autolesionista'; Luoghi di lavoro non sicuri e carenza cronica di personale al Comune di Chieti: la Cisl Fp verso lo stato di agitazione.

Asl di Chieti. Bando infermieri, botta e risposta tra Opi e Asl su Commissione esaminatriceL’Opi di Chieti contesta l’assenza di un dirigente infermiere: Escludendo chi ha le competenze specifiche per giudicare, si rischia di limitare il riconoscimento del nostro ruolo professionale. quotidianosanita.it

A11 meglio pescara o chieti facebook

Proteggere chi ci cura: a Chieti la tecnologia in campo contro la violenza Il 12 marzo all' @univUda si parla di prevenzione e del progetto pilota con smartwatch per gli operatori del Pronto soccorso Sicurezza e rispetto al centro della sanità asl2abruz x.com