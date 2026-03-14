GionnyScandal, nome d’arte di Gionata Ruggieri, ha rivelato di aver scoperto la verità sulla sua famiglia dopo 30 anni. È stato adottato e ha perso i genitori adottivi in giovane età. La sua storia personale include anche la scoperta delle origini biologiche, informazioni che ha ottenuto solo recentemente. La sua vita è stata caratterizzata da questi eventi fin dall'infanzia.

GionnyScandal, pseudonimo di Gionata Ruggieri, ha una storia personale segnata dall’adozione e dalla perdita precoce dei genitori adottivi. Abbandonato a pochi mesi, è stato adottato ma ha perso il padre adottivo a 5 anni e la madre a 11. Nel 2023, grazie a Le Iene, ha ritrovato i genitori biologici, Rita e Antonio, scoprendo che non fu un abbandono volontario, ma un’adozione per difficoltà familiari. «Sono nato a Pisticci, in provincia di Matera, e sono stato abbandonato dai miei genitori biologici». Così Gionata Di Dio, meglio noto, soprattutto ai giovanissimi, come GionnyScandal, raccontava qualche tempo fa la sua storia ai microfoni de «Le Iene». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono i genitori adottivi e biologici di GionnyScandal: “Ho scoperto la verità dopo 30 anni”

Articoli correlati

GionnyScandal, chi sono i genitori biologici: la storia del rapper tra abbandono e rinascitaLa storia di GionnyScandal, nome d’arte di Gionata Di Dio, è una delle più intense e sorprendenti del panorama musicale italiano.

Leggi anche: Chi è GionnyScandal: età, nome vero, origini, chi sono i genitori, com’è diventato famoso, fidanzata, Instagram

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Chi sono

Temi più discussi: A margine del caso dei bambini nel bosco: di chi sono i figli?; La storia della 'famiglia del bosco' non è come ve la stanno raccontando - Vale Tutto; Blog | Famiglia nel bosco: 'non è genitore chi crea ma chi educa'; Davide Bonolis e la separazione dei suoi genitori Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: Un figlio non la vive mai bene.

Chi sono i genitori di Alexia | Papà morto il giorno del mio primo singolo. Mamma la mia fanChi sono i genitori di Alexia: Mamma veniva con me, mi ha accompagnata ovunque. Papà? La sua morte un grande dolore ... ilsussidiario.net

Chi sono i genitori adottivi e biologici di GionnyScandal | Dopo 30 anni le risposte: non sapevo che…Chi sono i genitori adottivi e biologici di GionnyScandal: ho sempre vissuto col terrore che mia nonna morisse, perché mi rimaneva solo lei. E così... ... ilsussidiario.net

Oggi, sul Fatto, c’è una lista (per fortuna lunga) di artisti che hanno deciso di schierarsi per il no. Ci sono nomi bellissimi: tra i tanti, da Bergonzoni a Gifuni, da Foglietta a Servillo, Ficarra & Picone, Pif e Iacchetti, Ovadia e Luttazzi, Solenghi e Guerritore, ecceter - facebook.com facebook

Francia al voto: chi sono gli aspiranti sindaco di Parigi x.com