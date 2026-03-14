Giorgia Surina, ex moglie di Nicolas Vaporidis, ha dichiarato che la loro relazione si è conclusa a causa di una “scelta sbagliata”. Vaporidis, attore, è stato anche legato alla collega Cristiana Capotondi, con cui ha avuto una relazione di un anno tra il 2006 e il 2007, e successivamente con Ilaria Spada.

Nicolas Vaporidis è stato legato alla collega Cristiana Capotondi. Una storia d’amore, la loro, durata solo un anno, dal 2006 al 2007 e, in seguito, con Ilaria Spada. Forse non tutti, però, sanno che Nicolas Vaporidis è stato sposato con Giorgia Surina, bellissima conduttrice radiofonica, attrice e conduttrice televisiva italiana. Giorgia è apparsa in fiction molto importanti come Un medico in famiglia, Il commissario Nardone, Don Matteo, Non dirlo al mio capo e Delitti imperfetti. I due non hanno avuto figli, custodendo gelosamente la loro relazione lontano dai riflettori e dai paparazzi, tanto che ci sono davvero pochissime foto di coppia sul web. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è l’ex moglie di Nicolas Vaporidis, Giorgia Surina e perché era finita: “Scelta sbagliata”

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