Indagini sulle certificazioni anti-rimpatrio un flash mob in solidarietà dei medici coinvolti

La Procura di Ravenna ha aperto un'indagine sulle certificazioni anti-rimpatrio dopo una perquisizione nel reparto di Malattie Infettive. La verifica riguarda le attestazioni sanitarie che i medici hanno rilasciato per i permessi di rimpatrio. In risposta, i sindacati Cgil e Fp Cgil hanno organizzato un flash mob per sostenere i medici coinvolti, che ogni giorno lavorano in prima linea.

"Stupiscono le modalità con cui sono stati condotti gli accertamenti, assimilabili a quelle adottate per reati violenti o contro la persona", dichiarano Fp e Cgil Dopo la perquisizione nel reparto di Malattie Infettive di Ravenna e l'avvio dell'indagine della Procura relativa alle certificazioni sanitarie necessarie al rilascio dei nulla osta per i rimpatri, Cgil e Fp Cgil esprimono "solidarietà ai professionisti sanitari coinvolti, persone che ogni giorno garantiscono assistenza, tutela e diritti con competenza, responsabilità e nel rigoroso rispetto del codice deontologico". Le sigle sindacali annunciano così la propria adesione al “Flash mob di solidarietà”, organizzato per lunedì 16 febbraio alle ore 13 presso le scale di ingresso di via Missiroli dell’ospedale Santa Maria delle Croci.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

