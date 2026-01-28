Stalking e violenza nei confronti dell’ex compagna | il Tribunale accoglie la linea difensiva

Il Tribunale di Avellino ha deciso di assolvere un uomo di 33 anni di Cervinara, accusato di stalking e violenza contro l’ex compagna. La sentenza arriva dopo che la linea difensiva ha dimostrato che le accuse non avevano abbastanza prove. Il giudice ha deciso per l’assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste”.

Assolto trentatreenne di Cervinara: non sussistono i fatti contestati. La sentenza del Tribunale di Avellino CERVINARA – Il Tribunale di Avellino ha assolto un 33enne di Cervinara, difeso dall’avvocato Michele Florimo, con la formula “perché il fatto non sussiste”. L’uomo era stato imputato per stalking e violenza ai danni della sua ex compagna. L’udienza di discussione si è svolta questa mattina davanti al giudice monocratico Fabrizio Ciccone. Il pubblico ministero aveva richiesto una condanna a un anno di reclusione, richiesta alla quale si era associata la parte civile, rappresentata dall’avvocato Fabio Russo, che aveva inoltre avanzato istanza di risarcimento danni.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

