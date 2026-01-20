OperaExtravaganza compie vent' anni una storia partita da Vetralla e arrivata in tutto il mondo
OperaExtravaganza celebra vent'anni di attività, un percorso iniziato nel 2006 a Vetralla e cresciuto fino a raggiungere un pubblico internazionale. Fondata da cinque amici appassionati di opera lirica e musica da camera, l'associazione si è dedicata alla promozione di eventi e progetti culturali, mantenendo viva la passione per la musica e l'arte nel corso degli anni.
Nel 2006, ormai vent'anni fa, nasceva l'associazione musicale OperaExtravaganza, fondata dalla passione per l'opera lirica e la musica di salotto di cinque amici. L'idea era quella di far arrivare a un pubblico più ampio, perché no, uscendo anche fuori dai teatri convenzionali, la lirica. E così.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Leggi anche: L'arena di Eicma 'MotoLive' compie vent'anni, Meda: "Traguardo importante"
Leggi anche: L'Ufficio Postale compie 140 anni: una mostra per celebrarne la storia
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.