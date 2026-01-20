OperaExtravaganza compie vent' anni una storia partita da Vetralla e arrivata in tutto il mondo

OperaExtravaganza celebra vent'anni di attività, un percorso iniziato nel 2006 a Vetralla e cresciuto fino a raggiungere un pubblico internazionale. Fondata da cinque amici appassionati di opera lirica e musica da camera, l'associazione si è dedicata alla promozione di eventi e progetti culturali, mantenendo viva la passione per la musica e l'arte nel corso degli anni.

