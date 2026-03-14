Capodanno 2024 | il coraggio che ha salvato Villa Verucchio

Il comandante della stazione dei Carabinieri di Villa Verucchio ha ricevuto una medaglia d’argento al valore dal Presidente della Repubblica. L’onorificenza gli è stata consegnata per un’azione coraggiosa svolta durante il capodanno 2024, che ha coinvolto la tutela della sicurezza nel territorio. La premiazione si è svolta in una cerimonia ufficiale e ha visto la presenza di autorità civili e militari.

Il luogotenente Luciano Masini, comandante della stazione dei Carabinieri di Villa Verucchio, ha ricevuto la medaglia d’argento al valore dal Presidente della Sergio Mattarella. Il riconoscimento, pubblicato sulla Ufficiale numero 57 del 10 marzo 2026, celebra un intervento avvenuto nella notte di Capodanno del 2024 a Villa Verucchio. In quella circostanza critica, il militare affrontò una minaccia immediata rappresentata da Muhammad Sitta, cittadino egiziano che aveva già ferito gravemente quattro persone con un’arma bianca. La sindaca Lara Gobbi, a nome dell’amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza di Verucchio, ha espresso pubblica gratitudine per l’opera svolta in difesa della comunità locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Capodanno 2024: il coraggio che ha salvato Villa Verucchio Articoli correlati La mamma di Diego, il 19enne accoltellato nel Capodanno di sangue a Villa Verucchio: “Vittime dimenticate”Villa Verucchio (Rimini), 29 dicembre 2025 – A un anno di distanza dal Capodanno di sangue di Villa Verucchio - quando il 23enne egiziano Muhammad... Tentato stupro a Villa Borghese, parla il tassista che ha salvato la studentessa ingleseParla il tassista romano che ha salvato la studentessa inglese 21enne, dopo un tentato stupro a Villa Borghese a Roma: "Piangeva e barcollava, come... Contenuti e approfondimenti su Villa Verucchio Villa Verucchio, Mattarella premia il carabiniere Luciano Masini con la medaglia d’argento al valore dell’ArmaIl maresciallo dei Carabinieri Luciano Masini è stato premiato con la medaglia d’argento al valore dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un ... chiamamicitta.it Villa Verucchio, medaglia d’argento al Luogotenente Masini, la sindaca: Grazie per la preziosa operaA nome dell’Amministrazione comunale di Verucchio e dell’intera cittadinanza, la sindaca Lara Gobbi si congratula con il Luogotenente Luciano Masini, ... corriereromagna.it