La mamma di Diego il 19enne accoltellato nel Capodanno di sangue a Villa Verucchio | Vittime dimenticate

A un anno dagli eventi del Capodanno di Villa Verucchio, la vicenda giudiziaria si conclude con l’archiviazione della posizione del comandante dei carabinieri. La madre di Diego, il 19enne vittima di quell’episodio, esprime la sua amarezza, sottolineando come molte vittime siano spesso dimenticate nel corso delle indagini e delle decisioni giudiziarie. Un momento di riflessione sulla gestione delle vittime in situazioni di violenza e sugli esiti delle procedure legali.

Villa Verucchio (Rimini), 29 dicembre 2025 – A un anno di distanza dal Capodanno di sangue di Villa Verucchio - quando il 23enne egiziano Muhammad Sitta accoltellò quattro persone prima di essere fermato e ucciso dal luogotenente Luciano Masini con 12 colpi di pistola - la vicenda giudiziaria si è chiusa con l'archiviazione della posizione del comandante della stazione dei carabinieri. Resta però aperta un'altra ferita, quella delle vittime della feroce aggressione e dei loro familiari. Terrore a Capodanno 'Congelata' la colletta: "Niente soldi per ora ai feriti. La vicenda non è chiusa" Stefania Montebelli, la madre di Diego, accoltellato da Muhammad.

Parla la mamma di Diego, il 18enne ferito con 8 coltellate: "Doveva essere un bel gesto di solidarietà ma ad oggi, dopo tante cerimonie, in mano solo un assegno di cartone" - facebook.com facebook

