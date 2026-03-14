Cantieri e viabilità i principali lavori stradali della settimana

Questa settimana sono stati avviati diversi lavori stradali in città. Sono stati programmati interventi notturni in viale XI Agosto, piazza Alberti e viale Pieraccini. Inoltre, sono stati effettuati lavori sugli allacci alla rete idrica in via della Pescaia, via Poccetti e via Michelacci. Le operazioni sono coordinate dalle autorità locali e riguardano principalmente il miglioramento delle strade e delle infrastrutture idriche.

Lavori notturni in viale XI Agosto, piazza Alberti e viale Pieraccini, nuovi allacci alla rete idrica in via della Pescaia e via Poccetti Lavori notturni in viale XI Agosto, piazza Alberti e viale Pieraccini. E interventi sugli allacci alla rete idrica in via della Pescaia, via Poccetti e via Michelacci. Sono alcuni dei principali lavori della prossima settimana. Ecco la lista. Viale XI Agosto: inizieranno lunedì 16 marzo i lavori per la posa di una infrastruttura a servizio di un nuovo impianto semaforico. L’intervento è articolato in fasi e sarà effettuato in orario notturno (21-6). Nella prima fase sono previsti la chiusura del varco di immissione di viale Salvo D’Acquisto su viale XI Agosto, restringimenti di carreggiata sul viale XI Agosto (direttrice verso viale Luder) e viale Salvo D’Acquisto (sulla direttrice verso viale Luder). 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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