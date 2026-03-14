Un attore palestinese, protagonista del film candidato agli Oscar 2026 intitolato The Voice of Hind Rajab, non potrà partecipare alla cerimonia di premiazione che si terrà domenica 15 marzo a Los Angeles, perché gli Stati Uniti hanno vietato il suo ingresso nel paese. La decisione impedisce all’attore di calcare il red carpet, nonostante il suo film sia tra i candidati alla cerimonia.

Il protagonista del film candidato agli Oscar 2026, The Voice of Hind Rajab, non potrà partecipare alla cerimonia di premiazione prevista per domenica 15 marzo a Los Angeles. Motaz Malhees, l’attore che interpreta l’operatore del soccorso Omar Alqam, ha annunciato ufficialmente di non aver ottenuto il visto per l’ingresso negli Stati Uniti a causa della sua cittadinanza palestinese. La pellicola, diretta da Kaouther Ben Hania e già vincitrice del Leone d’Argento a Venezia, racconta la drammatica storia vera di una bambina di sei anni intrappolata sotto il fuoco incrociato a Gaza. Hind Rajab (fonte: Il Post) L’esclusione di Malhees dalla notte più importante del cinema mondiale non è un caso isolato, ma la conseguenza diretta delle recenti politiche migratorie degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Candidato all’Oscar, ma gli USA gli vietano l’ingresso: “Non può calcare il red carpet perché è palestinese”

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