Candidato all’Oscar ma gli USA gli vietano l’ingresso | Non può calcare il red carpet perché è palestinese

Da cultweb.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un attore palestinese, protagonista del film candidato agli Oscar 2026 intitolato The Voice of Hind Rajab, non potrà partecipare alla cerimonia di premiazione che si terrà domenica 15 marzo a Los Angeles, perché gli Stati Uniti hanno vietato il suo ingresso nel paese. La decisione impedisce all’attore di calcare il red carpet, nonostante il suo film sia tra i candidati alla cerimonia.

Il protagonista del film candidato agli Oscar 2026, The Voice of Hind Rajab, non potrà partecipare alla cerimonia di premiazione prevista per domenica 15 marzo a Los Angeles. Motaz Malhees, l’attore che interpreta l’operatore del soccorso Omar Alqam, ha annunciato ufficialmente di non aver ottenuto il visto per l’ingresso negli Stati Uniti a causa della sua cittadinanza palestinese. La pellicola, diretta da Kaouther Ben Hania e già vincitrice del Leone d’Argento a Venezia, racconta la drammatica storia vera di una bambina di sei anni intrappolata sotto il fuoco incrociato a Gaza. Hind Rajab (fonte: Il Post) L’esclusione di Malhees dalla notte più importante del cinema mondiale non è un caso isolato, ma la conseguenza diretta delle recenti politiche migratorie degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Cultweb.it

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