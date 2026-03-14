Cade in un dirupo a Pietra di Fonte a una profondità di 40 metri | salvato dai vigili del fuoco

Un uomo è caduto in un dirupo a Pietra di Fonte, rimanendo intrappolato a circa 40 metri di profondità. I vigili del fuoco del comando provinciale di Reggio Calabria sono intervenuti questa mattina poco dopo le quattro, impiegando squadre di Siderno, Monasterace e Bianco per il soccorso e il recupero della persona coinvolta. La squadra ha lavorato per estrarla in sicurezza dall'area impervia.

Sul posto, nel territorio di Roccella Ionica, insieme ai pompieri in azione anche gli specialisti del nucleo speleo-alpino-fluviale, che grazie al supporto dell'autoscala, hanno raggiunto e imbracato il malcapitato Soccorso e salvato dai vigili del fuoco del comando provinciale di Reggio Calabria. La squadra di Siderno, per competenza, coi colleghi di Monasterace e Bianco, sono intervenuti questa mattina, poco dopo le quattro, per il recupero di una persona, caduta accidentalmente in un dirupo a una profondità di 40 metri circa in località Pietra di fonte nel territorio di Roccella Jonica. Sul posto, insieme ai pompieri in azione anche gli specialisti del nucleo speleo-alpino-fluviale, che grazie al supporto dell'autoscala, hanno raggiunto e imbracato il malcapitato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Articoli correlati Cane cade in un dirupo: salvato dai Vigili del Fuoco di AvellinoNel corso della giornata odierna, lunedì 19 gennaio, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino è intervenuto nel territorio del comune di Villanova... Una raccolta di contenuti su Cade in un dirupo a Pietra di Fonte a... Discussioni sull' argomento Cade in un dirupo a Pietra di Fonte a una profondità di 40 metri: salvato dai vigili del fuoco; Cade in un dirupo di 40 metri, uomo recuperato dai Vigili del Fuoco; Tragedia sfiorata a Roccella, cade in un dirupo profondo 40 metri. Salvato dai vigili del fuoco; Cade in un dirupo profondo oltre 40 metri, salvato dai Vigili del Fuoco. Incubo in Calabria: cade in un dirupo di 40 metri, salvato dai Vigili del FuocoIntervento drammatico: un uomo è precipitato in una scarpata impervia. Decisiva l'operazione dei reparti speciali speleo-alpini per riportarlo ... zoom24.it ROCCELLA JONICA, UOMO CADE IN UN DIRUPO DI 40 METRI: SALVATO DAI VIGILI DEL FUOCO Intervento complesso in località Pietra di Fonte: decisive le squadre di Siderno, Monasterace e Bianco con il supporto del nucleo speleo-alpino https://www.c facebook