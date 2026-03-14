Il 13 marzo a Bruxelles si è svolta la seconda giornata di Abruzzo Experience, un evento dedicato alle eccellenze del settore agroalimentare regionale. La manifestazione ha visto la partecipazione di rappresentanti e buyer provenienti dall’estero, interessati a scoprire i prodotti unici dell’Abruzzo. L’iniziativa si è svolta nella capitale europea, offrendo una vetrina importante per le aziende locali.

Bruxelles come vetrina strategica per l’agroalimentare regionale. La seconda giornata dell’iniziativa Abruzzo Experience si è svolta a Bruxelles il 13 marzo, trasformando la capitale europea in una piattaforma operativa per le eccellenze del territorio. Numerose imprese selezionate tramite Arap hanno partecipato a incontri diretti con buyer internazionali, puntando su un’espansione commerciale strutturata. L’obiettivo non è solo vendere, ma creare relazioni durature che consolidino la presenza abruzzese nei mercati esteri. L’intervento della Regione e dell’Agenzia Regionale per le Attività Produttive mira a superare i confini locali. La partecipazione di operatori belgi e rappresentanti della comunità abruzzese in Belgio dimostra un approccio pragmatico all’internazionalizzazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bruxelles: l’Abruzzo conquista i buyer con prodotti unici

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