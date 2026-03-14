Bruna parlano gli agenti imputati | Colpita alla testa? Uno sbaglio Ma non spettava a me segnalare

Durante il processo, due agenti coinvolti in un episodio di violenza hanno fornito versioni contrastanti. Uno ha ammesso di aver commesso un errore, mentre l’altro ha più volte contraddetto se stesso, dichiarando di non aver avuto una percezione chiara di quanto accaduto e affermando di aver usato lo spray urticante solo per fermare un’aggressione. Entrambi hanno parlato nel corso dell’udienza.

Un agente ha ammesso di aver "sbagliato". L’altro invece, nel tentativo di difendersi, si è contraddetto più volte fino ad arrivare a dire di non aver avuto "la percezione corretta e precisa di quel che stava accadendo" e di aver usato lo spray urticante per interrompere l’aggressione. "Non ho il dovere di segnalare comportamenti scorretti in mia presenza del sottoposto, spetta piuttosto all’ufficiale", ha spiegato l’agente con 26 anni di servizio alle spalle nella polizia locale di Milano, che quel giorno era quello con il grado più alto tra i presenti. È la sintesi dell’esame reso ieri in aula dai due ghisa accusati di lesioni nei... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bruna, parlano gli agenti imputati: "Colpita alla testa? Uno sbaglio". Ma non spettava a me segnalare" Articoli correlati Colpì Bruna in testa col manganello. Il ghisa a processo a Milano: “È stato uno sbaglio, non mi riconosco”Milano, 13 marzo 2026 – Quando, il 24 maggio del 2023, era uscito il video in cui si vedevano due agenti della polizia locale colpire con un... Bruna colpita in testa: il ghisa ammette l’erroreDue agenti della polizia locale di Milano si sono difesi in tribunale per le violenze subite da Bruna, una donna transessuale, durante un intervento... Contenuti e approfondimenti su Bruna parlano gli agenti imputati... Argomenti discussi: Bruna, parlano gli agenti imputati: Colpita alla testa? Uno sbaglio. Ma non spettava a me segnalare. Manganellate alla trans Bruna, il vigile in aula: Colpirla è stato uno sbaglioSono stati sentiti i due agenti della polizia locale accusati di aver aggredito la quarantatreenne nel maggio 2003. Se mi riguardo in quelle immagini ancora ... milano.repubblica.it Bruna, donna trans picchiata dai vigili a Milano: in aula emergono versioni contrastantiIn aula i due agenti della polizia locale di Milano hanno reso dichiarazioni contrastanti sull’aggressione subita da Bruna, la donna trans manganellata a maggio 2023. Leggi tutte le notizie di Fanpage ... fanpage.it