Il quartiere Boschetto si prepara ad inaugurare un nuovo presidio sanitario il 19 marzo, con l’apertura dell’ambulatorio dell’infermiere di Famiglia e Comunità. La struttura offrirà servizi di assistenza e supporto direttamente sul territorio, rispondendo alle esigenze dei residenti. La data segna quindi un passo importante per l’assistenza sanitaria locale, che sarà accessibile in modo più semplice e diretto.

Il quartiere Boschetto accoglie una svolta sanitaria il 19 marzo, quando si insedierà l’ambulatorio dell’infermiere di Famiglia e Comunità. Questa nuova struttura, ospitata nel centro civico ristrutturato, segna un passaggio cruciale per la città di Cremona, sostituendo spazi precedentemente dedicati al medico di base che ha cessato l’attività senza sostituzione immediata. L’evento ufficiale è fissato per le 16:30 e durerà fino alle 18:30, momento in cui infermieri e assistente sociale presenteranno i servizi ai residenti. Si tratta di un presidio realizzato dall’Asst, pensato per rispondere alla carenza di professionisti medici con un modello di assistenza basato sulla prevenzione e sul monitoraggio delle patologie croniche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Boschetto: il 19 marzo nasce il nuovo presidio

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