Bologna ecco perché puoi crederci L’impronta di Italiano in coppa E i dieci risultati utili consecutivi

Il Bologna si distingue per la sua esperienza nelle competizioni di coppa, come dimostra la recente finale di Coppa Italia e la partecipazione alla Conference League, risultati ottenuti grazie all’allenatore che ha portato la squadra a vincere l’ultimo trofeo nazionale. La squadra ha collezionato dieci risultati utili consecutivi, consolidando la propria presenza nelle competizioni a eliminazione diretta.

E’ squadra da coppa, il Bologna. Non a caso il suo allenatore è tecnico che è stato capace di arrivare in finale di Coppa Italia e Conference (2 volte) con la Fiorentina e alzare la Coppa Italia con i rossoblù nell’ultima stagione. Non a caso l’ad rossoblù Claudio Fenucci ha predicato a più riprese tra inizio e metà stagione quanto sarebbe stato bello ritagliarsi una favola europea, dopo la qualificazione Champions e la Coppa Italia delle ultime due stagioni, per darsi un obiettivo. Obiettivo che la squadra ha fatto proprio, a giudicare dall’andamento della stagione, anche se naturalmente nessuno avrebbe voluto questo tipo di parabola, che lascia appesa la stagione alla gara di ritorno con la Roma e a poco altro, in termini di ambizioni: così, però si è dipanato il cammino, è nei fatti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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